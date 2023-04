Tréner Slovana posielal kolegu do Nemecka. Matovič ukazoval odstrašujúce fotky

DAC prvý raz cestuje do Bratislavy ako líder tabuľky, no tieto dve mužstvá aj v minulosti odohrali mnoho pamätných zápasov.

BRATISLAVA. Matematickú definitívu ešte neprinesie, no môže výrazne ovplyvniť súperenie o titul. V šlágri 4. kola nadstavby o titul v najvyššej futbalovej súťaži privíta druhý Slovan Bratislava lídra z Dunajskej Stredy.

Tvrdý zásah policajtov

Dunajská Streda sa vrátila do najvyššej súťaže po deväťročnej prestávke v roku 2008 po odkúpení licencie a fúzii so Sencom. Domáce stretnutie so Slovanom bolo na programe 1. novembra a označovali ho za zápas roka.

Starý štadión mal oficiálnu kapacitu iba 6100 divákov, ale na tribúnach sa tlačilo minimálne desaťtisíc ľudí.

Atmosféra bola vyšpičkovaná, na železničnej stanici stáli v pohotovosti vodné delá. Medzi divákmi boli aj futbaloví priaznivci z Maďarska.

V 17. minúte stretnutia policajti brutálne zaútočili na tribúnu, kde sa mali nachádzať aj fanúšikovia Ferencvárosu. Na tribúne sa odohrali hrôzostrašné scény, diváci sa v snahe vyhnúť obuškom tlačili a šliapali po sebe.