Českí futbalisti sa natrápili s posledným tímom rebríčka FIFA. Dokázali streliť len jeden gól

BRATISLAVA. Českí futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom stretnutí v Karvinej nad San Marínom 1:0. Premiéru v pozícii hlavného trénera ČR absolvoval dočasne menovaný Jaroslav Köstl.
Domáci sa proti poslednému tímu rebríčka FIFA vytrápili. O jediný gól sa postaral krátko pred prestávkou Tomáš Souček, keď sa presadil hlavičkou.
Kapitán českej reprezentácie pár minút predtým nepremenil penaltu. Jeho tím bol aj v druhom polčase nevýrazný, gól Jaroslava Zeleného neplatil pre ofsajd.
V ďalšom prípravnom zápase Irán remizoval s Kapverdami 0:0. Duel dvoch krajín, ktoré už majú isté miestenky na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku, sa hral na neutrálnej pôde v meste Al Ain v Spojených arabských emirátoch.
Prípravné zápasy - 13. november:
Česko - San Maríno 1:0 (1:0)
Góly: 40. Souček