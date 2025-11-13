Českí futbalisti sa natrápili s posledným tímom rebríčka FIFA. Dokázali streliť len jeden gól

Momentka zo zápasu Česko - Severné Írsko. (Autor: X/Česká fotbalová reprezentace)
Hlavičkou skóroval Tomáš Souček.

BRATISLAVA. Českí futbalisti zvíťazili vo štvrtkovom prípravnom stretnutí v Karvinej nad San Marínom 1:0. Premiéru v pozícii hlavného trénera ČR absolvoval dočasne menovaný Jaroslav Köstl.

Domáci sa proti poslednému tímu rebríčka FIFA vytrápili. O jediný gól sa postaral krátko pred prestávkou Tomáš Souček, keď sa presadil hlavičkou.

Kapitán českej reprezentácie pár minút predtým nepremenil penaltu. Jeho tím bol aj v druhom polčase nevýrazný, gól Jaroslava Zeleného neplatil pre ofsajd.

V ďalšom prípravnom zápase Irán remizoval s Kapverdami 0:0. Duel dvoch krajín, ktoré už majú isté miestenky na budúcoročné MS v USA, Kanade a Mexiku, sa hral na neutrálnej pôde v meste Al Ain v Spojených arabských emirátoch.

Prípravné zápasy - 13. november:

Česko - San Maríno 1:0 (1:0)

Góly: 40. Souček

Litva - Izrael 0:0

Severné Macedónsko - Lotyšsko 0:0

Irán - Kapverdy 0:0

Reprezentácie

Martin Dúbravka počas tlačovej konferencie slovenskej futbalovej reprezentácie pred zápasom kvalifikácie MS 2026 A-skupiny Slovensko - Severné Írsko.
