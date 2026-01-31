Dráma v Paríži. Domáci zachránili remízu gólom z penalty v nadstavenom čase

Ilan Kebbal premieňa penaltu
Ilan Kebbal premieňa penaltu (Autor: TASR/AP)
31. jan 2026 o 19:28
Marseille stratilo dvojgólový náskok.

Futbalisti Olympique Marseille nepridali vo francúzskej Ligue 1 tretie víťazstvo za sebou. V sobotnom dueli 20. kola stratili na ihrisku Paríža FC dvojgólový náskok a remizovali 2:2.

O vyrovnanie sa vo štvrtej minúte nadstavenia postaral alžírsky stredopoliar Ilan Kebbal z penalty.

Gólom a asistenciou sa v drese hostí prezentoval anglický útočník Mason Greenwood. Parížanom patrí v tabuľke priebežne 13. priečka, Marseille je na treťom mieste.

Ligue 1 - 20. kolo:

Paríž FC – Olympique Marseille 2:2 (0:1)

Góly: 82. Ikone, 90.+4 Kebbal (z 11 m) – 18. Greenwood (z 11 m), 53. Aubameyang

Tabuľka Ligue 1

Ligue 1

    dnes 19:28
