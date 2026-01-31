Dráma v Paríži. Domáci zachránili remízu gólom z penalty v nadstavenom čase

Futbalisti Olympique Marseille nepridali vo francúzskej Ligue 1 tretie víťazstvo za sebou. V sobotnom dueli 20. kola stratili na ihrisku Paríža FC dvojgólový náskok a remizovali 2:2.
O vyrovnanie sa vo štvrtej minúte nadstavenia postaral alžírsky stredopoliar Ilan Kebbal z penalty.
Gólom a asistenciou sa v drese hostí prezentoval anglický útočník Mason Greenwood. Parížanom patrí v tabuľke priebežne 13. priečka, Marseille je na treťom mieste.
Ligue 1 - 20. kolo:
Paríž FC – Olympique Marseille 2:2 (0:1)
Góly: 82. Ikone, 90.+4 Kebbal (z 11 m) – 18. Greenwood (z 11 m), 53. Aubameyang