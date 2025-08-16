Nepokazil takmer žiadnu prihrávku. Mário Sauer úspešne debutoval v Ligue 1

Mário Sauer (vľavo) v drese FC Toulouse (Autor: Toulouse FC/X)
Sportnet, TASR|16. aug 2025 o 23:28
V drese Toulouse nastúpil na pôde Nice.

NICE. Slovenský futbalový reprezentant Mário Sauer si v sobotu pripísal ostrý debut v základnej zostave FC Toulouse.

Dvadsaťjedenročný stredopoliar nastúpil 1. kole v Ligue 1 na trávniku Nice a napokon sa tešil z víťazstva 1:0. Tréner ho vystriedal v 68. minúte, krátko predtým dostal žltú kartu.

V zápase mal podľa šťatistík portálu flashscore 31 dotykov s loptou, získal jeden faul a potvrdil presnosť v kombinácii – zo svojich 19 prihrávok pokazil iba jednu (úspešnosť 95 %).

V útočnej fáze zaujal najmä stopercentnou bilanciou vo finálnej tretine (8/8) a pridal aj úspešný center.

Sauer sa prezentoval aj v osobných súbojoch. Z desiatich ich vyhral päť, pričom vo vzduchu bol stopercentný (1/1) a na zemi zvládol štyri z deviatich.

V obrane pridal dva úspešné zákroky z troch, trikrát loptu odkopol a dvakrát fauloval.

V ďalších dueloch zaznamenalo úspešný vstup do sezóny aj AS Monaco, ktoré zvíťazilo nad AC Le Havre 3:1.

Hráči Olympique Lyon vyhrali na ihrisku Racingu Lens 1:0. Jediný gól duelu strelil v nastavenom čase prvého polčasu útočník Georges Mikautadze.

Ligue 1 - 1. kolo (sobota):

OGC Nice - FC Toulouse 0:1 (0:0)

Gól: 89. Sidibe

/M. Sauer (Toulouse) hral do 68. minúty/

Racing Lens - Olympique Lyon 0:1 (0:0)

Góly: 45.+1 Mikautadze

AS Monaco - AC Le Havre 3:1 (1:0)

Góly: 32. Lloris (vl.), 61. Dier, 74. Akliouche - 67. Ndiaye

    so 23:28
