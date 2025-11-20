Futbalové Nemecko smúti. Zomrel majster sveta z roku 1974 a bývalý hráč Bayeru Leverkusen

Dieter Herzog.
Dieter Herzog.
LEVERKUSEN. Vo veku 79 rokov zomrel Dieter Herzog, člen zlatého nemeckého tímu z futbalových majstrovstiev sveta v roku 1974.

O úmrtí päťnásobného reprezentanta informoval na svojom webe Bayer Leverkusen, za ktorý niekdajší krídelník hral a pomohol mu ako kapitán v roku 1979 postúpiť do bundesligy.

Prvým Herzogovým klubom v najvyššej súťaži bola Fortuna Düsseldorf, celkovo v bundeslige odohral 250 zápasov a nastrieľal 46 gólov.

V reprezentácii NSR nastúpil len do piatich zápasov, z toho dva štarty si pripísal na domácom svetovom šampionáte, ktorý pred 51 rokmi nemecký tím vyhral. Kariéru ukončil v roku 1983.

