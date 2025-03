Vavrovi pôsobenie v Bundeslige zmenilo život: Cítim sa najlepšie za posledné roky

SENEC. Slovenský futbalový reprezentant Denis Vavro podľa vlastných slov prežíva najlepšie obdobie svojej kariéry. Dvadsaťosemročný obranca sa uchytil v nemeckom klube VfL Wolfsburg a verí, že hosťovanie sa po sezóne zmení na trvalý prestup do Bundesligy. Stabilný člen základnej zostavy priebežne ôsmeho tímu najvyššej nemeckej súťaže očakáva v blížiacom sa dvojzápase play off o postup do B-divízie Ligy národov proti Slovinsku tuhý boj. Vavro nevynechal vo svojom pôsobisku ani minútu od októbra minulého roka. Dovedna odohral 22 ligových stretnutí, ďalšie tri pridal v Nemeckom pohári.

"Cítim sa asi najlepšie za posledné roky. Trochu sa mi v Nemecku zmenil život. Je to zrejme aj mentalitou Nemcov a asi aj tým, že keď má človek 28 rokov, tak ho baví futbal ešte viac. Chcel by som zostať, nechcem byť niekde iba rok," uviedol Vavro na pondelňajšom mediálnom termíne v Senci. VIDEO: Denis Vavro na pondelkovom zraze

Wolfsburg má osem kôl pred koncom súťaže na dosah priečky zaručujúce účasť v pohárovej Európe. "Myslím si, že sedem bodov na Ligu majstrov nie je veľa, cieľ zostáva Európska liga. Mali sme sériu, keď sme šesť alebo sedem zápasov neprehrali, aj keď tam boli remízy. Získať bod v nemeckej lige je niekedy zložitejšie, ako získať tri," povedal Vavro. Slovák verí, že angažmán vo Wolfsburgu bude pokračovať aj po skončení hosťovania: "Už sa to rieši, nechcem však predbiehať. Chcem sa niekde teraz usadiť a Nemecko mi sedí. Navyše sú so mnou spokojní a chcel by som tam zostať."

Vavro si dával za cieľ posunúť sa späť do jednej z top 5 európskych líg. Po konci v Laziu Rím strávil tri kompletné sezóny v dánskom klube FC Kodaň a v ideálnom športovom veku sa začína etablovať v Bundeslige. "Trošku som vstúpil sám do seba. Roky mi pribúdajú a treba to brať vážnejšie, aj životosprávu mimo ihriska. Nemecko mi ukázalo, že stále na to mám. Je to druhá či tretia najlepšia liga na svete. Išiel som tam s tým, že sa chcem niekde presadiť, čo sa mi darí a som za to rád. Je to ´stará škola´ a plán je vždy jasný - makať. Myslím si, že mi vyhovuje fyzická a vyrovnaná liga," skonštatoval obranca s 28 štartmi v národnom tíme. Ďalšie by mal pridať proti Slovinsku. Slováci začnú náročný dvojzápas vo štvrtok na domácej pôde. "Očakávam náročný zápas, je to fyzické mužstvo a majú kvalitných hráčov. Myslím si, že keď sme vedeli potrápiť veľké tímy, tak vieme vyhrať aj so Slovinskom. Obe mužstvá sú podobné. Ich kľúčový hráč je útočník Šeško, majú však kvalitné mužstvo, preto sa nebudeme pripravovať na jedného hráča, ale na celý tím," vyjadril sa odchovanec žilinského futbalu. VIDEO: Adam Obet na pondelkovom zraze

"Sokoli" sa nebudú môcť oprieť o niekoľko dôležitých hráčov. Pre zranenie bude v ofenzíve chýbať David Strelec, na pravom kraji obrany bude absentovať zo zdravotných dôvodov Peter Pekarík. Bodku za reprezentačnou kariérou dal v 38 rokoch stredopoliar Juraj Kucka, ktorého trápi zranenie kolena.