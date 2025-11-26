Strelec chýba pre bolestivé zranenie. Poslali sme ho k špecialistovi do Londýna, tvrdí kouč

BRATISLAVA. Dávid Strelec odohral za Middlesbrough doposiaľ desať zápasov, v ktorých skóroval len raz, a to pri domácej premiére s West Brom (2:1).
Bolo to ešte v septembri. Viac než dva mesiace dozadu.
„Je to sebavedomý a usmievavý chlapec. Má dobrý charakter a myslím si, že z neho bude veľká osobnosť. Verím, že to potvrdí svojimi výkonmi," tvrdil o ňom v tom čase kouč Rob Edwards.
Ten medzitým prevzal trápiaci sa Wolverhampton v Premier League. Lavičke Middlesbrough tak bude šéfovať Švéd Kim Hellberg, ktorý naposledy viedol tamojšie Hammarby v Allsvenskan.
Strelec vynechal už druhý zápas v rade
Nový kouč zatiaľ sledoval duel 17. kola anglickej Championship proti Coventry City len z tribúny. Tím viedol dočasný tréner Adi Viveash, ktorý sa presunie na pozíciu Hellbergovho asistenta.
Middlesbrough si v dueli s lídrom tabuľky Coventry City pripísal prvú tohtosezónnu domácu prehru (2:4) v ligovej súťaži a za svojím súperom v nej zaostáva už o desať bodov.
„V žiadnom zápase Championship nemôžete dostať štyri góly, nieto ešte proti tímu, ktorý je útočne taký aktívny," priznal po dueli Viveash.
Kouč Middlesbrough nemal k dispozícii dvojicu dôležitých hráčov. Stopéra Daela Frya a útočníka Dávida Strelca, ktorý vynechal už druhý klubový zápas po reprezentačnej prestávke.
Privodil si bolestivé zranenie
„Poslali sme do Londýna," ozrejmil o Strelcovi po prehre s Coventry City Viveash a dodal: „Dnes by to bolo pre neho asi príliš skoro.“
Slovenský útočník tam navštívil špecialistu. Už dlhšiu dobu ho trápi zranenie nohy. To sa zhoršilo počas reprezentačných zápasov proti Severnému Írsku a Nemecku.
„Je to na vrchnej časti chodidla. Mal tam ranu. Keď odišiel reprezentovať, zhoršilo sa mu to," doplnil dočasný kouč Middlesbrough a dodal:
„Vrátil sa a vo štvrtok už trénoval. Vyzeral dobre, no ku koncu tréningu začal cítiť príliš veľkú bolesť. Pozreli sme sa na to, no nie je to nič vážne. Nejde o žiadne vážne zranenie, len je veľmi bolestivé."
Na otázku, či bude Strelec k dispozícii vo víkendovom dueli proti Derby County, Viveash odpovedal: „Nádej je to správne slovo. Uvidíme. Do soboty zostáva ešte pár dní.“