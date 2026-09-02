Nechcú urobiť len zápas, ale zanechať spomienku. Ronaldinho už o chvíľu príde na Slovensko

Na Trnavu čaká veľká futbalová šou. Zaplnený Štadión Antona Malatinského bude už 19. septembra o 17.00 dejiskom zápasu, v ktorom nastúpi brazílsky R10 tím vedený slávnym Ronaldinhom proti výberu slovenských legiend.
„Sen sa stáva skutočnosťou,“ uviedol za organizátorov zápasu Mauricio Dos Santos na stredajšej tlačovej konferencii v trnavskom hoteli Holiday Inn, kde predstavili organizátori ďalšie podrobnosti k zápasu.
Na stretnutie s novinármi prišiel aj brazílsky stopér Naldo, ktorý si spravil skvelé meno v Nemecku. V Bundeslige odohral 358 zápasov a strelil 46 gólov. Postupne obliekal dresy Werderu Brémy, VfL Wolsburg a Schalke 04.
„Počas svojej kariéry som mal tú česť hrať s Ronaldinhom aj proti nemu a veľmi sa teším, že si to znova zopakujem.
Spomínam si na zápas, keď sme s Werderom Brémy nastúpili na Camp Nou proti Barcelone a Ronaldinho nám dal vtedy svoj typický gól, keď sa lopta odrazila od brvna do siete. Aj tento štýl gólov podčiarkoval jeho futbalovú genialitu,“ povedal Naldo.
Ďalšie zvučné mená
Okrem Ronaldinha a Nalda avizujú organizátori aj príchod ďalších zvučných mien z Brazílie ako sú brankár Elton (chytával za Porto), či hráči Maicon (svojho času Inter Miláno), Aldair (AS Rím), Rafinha (Bayern Mníchov) a iní.
S Rafinhom sa svojho času stretol v tíme FC Janov slovenský stredopoliar Juraj Kucka. Ten bude súčasťou slovenského výberu.
„Rafinha bol vtipálek, nehral sa na hviezdu. Postavou je nižší, útly, no na tréningy jazdil na masívnom Hummeri. Bavil sa futbalom, prenášal zábavu aj do kabíny.
Po tréningu prišiel do šatne a zdvihol telefón, no v skutočnosti netelefonoval, iba si robil srandu. Je to zábavný človek. V kontakte teraz nie sme, ale rád ho uvidím,“ uviedol Juraj Kucka.
„Na tento futbalový večer sa veľmi teším, príchod Ronaldinha je výnimočná chvíľa pre Slovensko," doplnil 112-násobný futbalový reprezentant Slovenska, ktorý po ukončení profesionálnej kariéry aktuálne hrá oblastnú súťaž za Pravenec.
Slovenský výber zostavuje Brazílčan Cleber, ktorý dlhodobo žije na Slovensku. „Som hrdý, že sme dali dokopy čo najlepšie mužstvo. Bude to exhibícia a zábava, ale Brazílčania uvidia, že aj na Slovensku je veľká futbalová kvalita,“ usmial sa Cleber.
Prezradili zostavu Slovákov
Prezradil aj zostavu, v ktorej by mali Slováci na duel vybehnúť. V bránke má chytať Ján Mucha, v poli sa predstavia Martin Petráš, Ján Ďurica, Martin Škrtel, Marek Čech, Miroslav Karhan, Marek Hamšík, Juraj Kucka, Karim Guéde, Erik Jendrišek a Filip Hološko.
Do hry zasiahnu aj Ľubomír Moravčík či Milan Jambor, ktorý svojho času v drese Púchova strelil Ronaldinhovej Barcelone gól pri pamätnej remíze 1:1 v roku 2003. Duel sa vtedy hral ešte na starom trnavskom štadióne.
Organizátori futbalovej šou informovali, že hľadisko je takmer zaplnené a zostali posledné voľné lístky.
„Nechceme spraviť len zápas, ale celkovo večer, na ktorý sa bude dlho spomínať,“ poznamenal ďalší člen organizačného tímu Gabriel Zajdel.
Diváci sa môžu tešiť cez polčasovú prestávku tešiť na zhruba 15-minútový koncert speváčky Emmy Drobnej.
Po skončení futbalovej šou v Trnave sa hráči presunú do Bratislavy, kde sa o 23:00 uskutoční afterpárty na Pontone na Tyršovom nábreží v Bratislave. Aj vstupenky na túto akciu sú už v online predaji.