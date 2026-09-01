Bero má nový klub. Pod vedením slovenského trénera si zahrá Európsku ligu

Matúš Bero
Matúš Bero (Autor: fradi.hu)
TASR|1. sep 2026 o 12:57
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Posledné tri roky odohral v Nemecku.

Slovenský futbalový reprezentant Matúš Bero bude pokračovať v kariére v drese Ferencvárosu Budapešť. Rekordný maďarský šampión to oznámil v utorok na oficiálnej stránke.

Čoskoro 31-ročný stredopoliar je odchovanec trenčianskeho futbalu, odkiaľ v lete 2016 prestúpil do tureckého Trabzonsporu. Po dvoch rokoch zamieril do holandského Vitesse Arnhem, kde pôsobil až do leta 2023.

Následne strávil tri sezóny v Bochume. S nemeckým tímom odohral dve sezóny v najvyššej bundeslige, tú uplynulú už v druhej najvyššej súťaži. Na konte má aj 50 štartov a jeden gól v slovenskej reprezentácii.

Ferencváros sa prebojoval do ligovej fázy Európskej ligy, pričom v kvalifikácii postupne vyradil srbskú Vojvodinu, holandské Twente, poľský Górnik Zabrze i turecký Trabzonspor s Mohamedom Slahaom.

Mužstvo, ktoré vedie slovenský tréner Balázs Borbély, sa v ligovej fáze EL stretne so Celticom, Viktoriou Plzeň, portugalským Torreense, AC Milánom, slovinským Celje, Lechom Poznaň, Juventusom Turín a Hoffenheimom.

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Matúš Bero
Bero má nový klub. Pod vedením slovenského trénera si zahrá Európsku ligu
dnes 12:57
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