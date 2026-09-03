Brazílčan končí po siedmich sezónach v Arsenale. Za rekordnú sumu mieri do Saudskej Arábie

Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli prestúpil z Arsenalu Londýn do saudskoarabského Al-Hilalu za 60 miliónov libier (69,8 mil. eur).
Dvadsaťpäťročný krídelník sa tak stal najlukratívnejším predajom v histórii londýnskeho klubu.
Suma za brazílskeho reprezentanta prekonala doterajší rekord Arsenalu z roku 2017, keď Alex Oxlade-Chamberlain zamieril do Liverpoolu za 35 miliónov libier (40,7 mil. eur).
Úradujúci anglický majster už predtým predal ďalšieho ľavého krídelníka Leandra Trossarda do Besiktasu Istanbul.
Arsenal síce v lete získal Christosa Tzolisa z Club Bruggy, no odchody Martinelliho a Trossarda, ktorí v uplynulej sezóne nastrieľali spolu 19 gólov, znížili počet možností na ľavom krídle.
Na tejto pozícii by mal častejšie nastupovať Eberechi Eze, pričom v klube veria, že na nej môžu hrať aj Noni Madueke a Bukayo Saka.
Martinelli odohral za Arsenal počas siedmich sezón takmer 300 zápasov. V tejto sezóne sa však nedostal do nominácie na víťazný duel Community Shield proti Manchestru City ani na následné ligové stretnutia s Coventry a Aston Villou.
Bývalý útočník Arsenalu Ian Wright uviedol, že spôsob, akým klub s Martinellim zaobchádzal, v ňom vyvolával nepríjemné pocity a podľa neho si Brazílčan zaslúžil „viac rešpektu“.
Prestupové obdobie v anglickej Premier League sa skončilo v utorok, v saudskoarabskej lige sa uzavrie v nedeľu. Informovala agentúra DPA.