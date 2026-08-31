VIDEO: Salah opäť skóroval, no jeho tím padol. Srbský kanonier pomohol hetrikom Besiktasu

Český krídelník Václav Černý prispel gólom k víťazstvu futbalistov Besiktasu Istanbul 6:2 nad Corumom v treťom kole tureckej ligy.
Hetrik zaznamenal jeho spoluhráč Dušan Vlahovič. Súper Jablonca v Konferenčnej lige Trabzonspor napriek gólu Mohameda Salaha prehral na ihrisku Amedsporu 1:2.
Černý otvoril skóre v deviatej minúte, keď zblízka skóroval hlavou. Dvadsaťosemročný bývalý český reprezentant sa v sezóne trafil už po tretí raz.
Ďalšie tri góly domácich strelil v rozmedzí od 43. do 66. minúty Vlahovič, pričom prvý z nich dal z pokutového kopu.
VIDEO: Zostrih zápasu Besiktas - Corum
Pre srbského kanoniera išlo o prvé góly v drese Besiktasu po nedávnom príchode z Juventusu.
O druhý gól hostí sa postaral striedajúci debutant Mahmič, bosniansky reprezentant, ktorý v nedeľu prestúpil do Corumu z Liberca.
Istanbulský tím získal v úvodných troch kolách šesť bodov, nováčik tureckej ligy Corum má na konte iba jeden.
Salah nadviazal na dva góly z predchádzajúceho kola a Trabzonspor poslal do vedenia v 11. minúte.
VIDEO: Zostrih zápasu Amed - Trabzonspor
Jeho mužstvo si však nenapravilo náladu po štvrtkovom debakli 0:4 na ihrisku Ferencvárosu v záverečnom predkole o Európsku ligu.
Po ňom turecký tím skončil v Konferenčnej lige, kde sa v novembri doma stretne s Jabloncom. Nováčik tureckej ligy Amedspor rozhodol o svojom víťazstve v 90. minúte.