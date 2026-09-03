Možno dôjde k súboju komiksových hrdinov. Hviezda X-Men rokuje o podiele v Norwichi

Hugh Jackman (vľavo) a Ryan Reynolds.
Hugh Jackman (vľavo) a Ryan Reynolds. (Autor: TASR/AP)
ČTK|3. sep 2026 o 18:35
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Päťdesiatsedemročný herec je dlhoročným fanúšikom Norwichu.

V druhej anglickej futbalovej lige možno dôjde k súboju komiksových hrdinov. Predstaviteľ Wolverina z filmovej série X-Men Hugh Jackman rokuje o kúpe podielu v Norwichi, zatiaľ čo Wrexham vlastní Ryan Reynolds, ktorý stvárnil Deadpoola.

„Mám o to naozaj veľký záujem, dokonca sa o tom už aj rozprávame,“ povedal Jackman v rozhovore pre TalkSport.

Päťdesiatsedemročný herec je dlhoročným fanúšikom Norwichu, odkiaľ pochádza jeho matka.

Jackman sa môže stať ďalším známym menom medzi vlastníkmi klubov v druhej anglickej lige.

V Swansea sú napríklad menšinovými akcionármi rapper Snoop Dogg spolu s vicemajstrom sveta Lukom Modričom a v Birminghame má podiel sedemnásobný víťaz Super Bowlu Tom Brady.

Tabuľka Championship

Anglicko

Hugh Jackman (vľavo) a Ryan Reynolds.
Hugh Jackman (vľavo) a Ryan Reynolds.
Možno dôjde k súboju komiksových hrdinov. Hviezda X-Men rokuje o podiele v Norwichi
dnes 18:35
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