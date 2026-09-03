Tottenham ho vynechal zo súpisky. Brazílčan: Žiadam, aby klub rešpektoval môj postoj

Brazilčan Richarlison v drese Tottenhamu.
Brazilčan Richarlison v drese Tottenhamu. (Autor: Twitter/Fabrizio Romano)
TASR|3. sep 2026 o 23:12
ShareTweet0

O hráča sa podľa médií zaujíma aj turecký Trabzonspor.

Brazílsky futbalista Richarlison už možno neodohrá ďalší zápas za Tottenham Hotspur. Londýnsky klub ho vo štvrtok po uzávierke prestupov nezaradil na 25-člennú súpisku pre Premier League.

Tréner Roberto De Zerbi po sobotňajšej domácej prehre 0:2 s Newcastlom uviedol, že Richarlison „už príliš veľakrát povedal, že chce odísť“.

Rokovania o jeho možnom návrate do Evertonu, kde pôsobil v rokoch 2018 až 2022, sa však pred utorkovou uzávierkou prestupov v Anglicku zastavili. O hráča sa podľa médií zaujíma aj turecký Trabzonspor.

Dvadsaťdeväťročný útočník sa v pondelok ostro vyjadril na sociálnej sieti. „Po všetkom, čím som si v posledných rokoch prešiel, som sa rozhodol, že už nikdy nedovolím, aby o mojej budúcnosti rozhodoval niekto iný,“ napísal Richarlison.

Dodal, že prestup by prijal iba v prípade, ak by bol výhodný aj pre Tottenham, a žiada, aby klub rešpektoval jeho postoj.

Richarlison prišiel do Tottenhamu pred štyrmi rokmi, no výraznejšie sa nepresadil. V sezóne 2025/26 strelil 12 gólov a Spurs sa len tesne vyhli zostupu z Premier League. Informovala agentúra AFP.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Brazilčan Richarlison v drese Tottenhamu.
    Brazilčan Richarlison v drese Tottenhamu.
    Tottenham ho vynechal zo súpisky. Brazílčan: Žiadam, aby klub rešpektoval môj postoj
    št 23:12
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Anglicko»Premier League»Tottenham ho vynechal zo súpisky. Brazílčan: Žiadam, aby klub rešpektoval môj postoj