Strelec chýbal v zostave Middlesbrough. Do zápasu nenastúpil pre zdravotné problémy

David Strelec v drese Middlesbrough
David Strelec v drese Middlesbrough (Autor: X/Middlesbrough FC)
9. dec 2025 o 21:57
Nahradil ho Delano Burgzorg.

Slovenského futbalového reprezentanta Dávida Strelca trápi nešpecifikovaná choroba. Z toho dôvodu chýbal v zostave FC Middlesbrough v utorkovom zápase 20. kola druhej najvyššej anglickej súťaže na pôde Charltonu.

Informoval o tom denník The Northern Echo.

Dvadsaťštyriročného slovenského útočníka nahradil v zostave hostí Delano Burgzorg, čo bola jediná zmena v základnej jedenástke v porovnaní s predchádzajúcim ligovým duelom proti Hull City.

Strelec v ňom strelil gól už v 9. minúte a nasmeroval Boro za víťazstvom 4:1. V prebiehajúcej sezóne The Championship skóroval v 12 zápasoch dvakrát.

dnes 21:57
