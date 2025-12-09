Strelec chýbal v zostave Middlesbrough. Do zápasu nenastúpil pre zdravotné problémy

Slovenského futbalového reprezentanta Dávida Strelca trápi nešpecifikovaná choroba. Z toho dôvodu chýbal v zostave FC Middlesbrough v utorkovom zápase 20. kola druhej najvyššej anglickej súťaže na pôde Charltonu.
Informoval o tom denník The Northern Echo.
Dvadsaťštyriročného slovenského útočníka nahradil v zostave hostí Delano Burgzorg, čo bola jediná zmena v základnej jedenástke v porovnaní s predchádzajúcim ligovým duelom proti Hull City.
VIDEO: Zostrih zápasu Hull City - Middlesbrough
Strelec v ňom strelil gól už v 9. minúte a nasmeroval Boro za víťazstvom 4:1. V prebiehajúcej sezóne The Championship skóroval v 12 zápasoch dvakrát.