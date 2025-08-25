Moyes vidí v novom štadióne začiatok éry. Diváci boli svedkami skvelého debutu reprezentanta

LIVERPOOL. Tréner David Moyes z anglického futbalového klubu FC Everton verí, že víťazstvo jeho zverencov 2:0 nad Brightonom v prvom zápase na novom štadióne Hill Dickinson Stadium znamená začiatok lepšej budúcnosti pre klub.
V súboji Premier League debutoval v základnej zostave "The Toffees" Jack Grealish a zaznamenal dve asistencie pri presných zásahoch Ilimana Ndiayeho a Jamesa Garnera.
Brankár Jordan Pickford zneškodnil pokutový kop Dannyho Welbecka, čím zabezpečil, že takmer 52-tisíc divákov mohlo oslavovať významný deň pre Everton.
Klub je stále v procese budovania kádra a Moyes dúfa, že v poslednom týždni prestupového obdobia prídu ďalšie posily.
Everton, ktorý má na konte deväť titulov v najvyššej anglickej súťaži, nevyhral veľkú trofej už 30 rokov a posledné sezóny na starom štadióne Goodison Park bojoval o záchranu.
"Tento nový štadión tu bude ďalších 100 rokov, teraz musíme začať budovať silný tím," povedal Moyes.
Grealish, ktorý prišiel na hosťovanie z Manchestru City, ukázal svoju kvalitu a Moyes ho označil za dôležitú posilu. Ndiaye, ktorý strelil posledný gól na Goodison Parku, sa zapísal do histórie aj prvým gólom na novom štadióne.
Brighton, ktorý mal viacero šancí, no nevyužil ich, zostáva po dvoch zápasoch s jediným bodom. "Vytvorili sme si dosť príležitostí na víťazstvo, ale musíme zlepšiť efektivitu," povedal nemecký tréner Fabian Hürzeler.