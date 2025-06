Hrnčár si chce pripísať debut v reprezentácii: Nominácia bola po tejto sezóne zaslúžená

SENEC. Slovenský futbalista David Hrnčár sa dostal do nominácie národného tímu premiérovo od septembra 2022 a chce si pripísať debut v národnom tíme.

Dvadsaťsedemročný Hrnčár pôsobí v belgickom Denderi, ktorý sa v uplynulej sezóne v pozícii nováčika udržal v tamojšej najvyššej súťaži.

„Trvalo to trocha dlhšie, ale dočkal som sa a to je hlavné. Po tejto sezóne to však bolo zaslúžené, desiate miesto je pre nováčika veľký úspech,“ povedal pravý obranca, ktorý vie operovať aj na krídle i v strede poľa. V tejto sezóne zaznamenal štyri góly a šesť asistencií.