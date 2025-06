Žiadaný Slovák sa môže stať spoluhráčom Ronalda: Vždy sa to so mnou naťahuje, vraví

„Sklamalo ma to,” priznal najnovšie Dávid Hancko. Pred rokom totiž stroskotal jeho prestup do španielskej metropoly.

„Neboli ochotní dať to, čo žiadal Feyenoord. V tej chvíli to bolo ťažké,” spomína Hancko, ktorý má za sebou jeden z najlepších ročníkov v kariére.

Dávid Hancko oslavuje gól do siete Manchester City. (Autor: REUTERS)

„To, čo sme zažili v tejto sezóne v Lige majstrov, na to nikdy nezabudnem,” tvrdí slovenský reprezentant a pokračuje:

Zahral si opäť Ligu majstrov. S holandským klubom sa dostali až do osemfinále, kde nestačili na neskoršieho finalistu Inter Miláno.

Rozhodne má na čo spomínať. No zdá sa, že je čas sa v kariére posunúť. Má 27 rokov a netají sa tým, že sa o zmenu pokúša už takmer dva roky.

„Nikdy som sa netajil tým, že vo Feyenoorde sa cítim fantasticky, aj keď som sa chcel posunúť. Môžem niečo chcieť, no keď sa kluby nedohodnú s Feyenoordom alebo si vyberú iných hráčov, tak s tým nič nespravím,” narážal na prestup do Atlética.

Ten sa vraj nebojí za Hancka “vysoliť” štyridsať miliónov eur, čo by malo Feyenoordu stačiť. Hancko by sa stal nielen najdrahším prestupom v klubovej histórii, ale aj najdrahším slovenským futbalistom.

„Sledujem to. Uvidíme,” zasmial sa pri otázke ohľadom budúcnosti portugalskej superhviezdy.

Takéto prestupy sa však podľa neho nerodia rýchlo: „Tieto veci nezávisia odo mňa. Takisto, ako sa prestup do Feyenoordu ťahal deväť týždňov, bolo aj minulé leto veľmi turbulentné. Vždy sa to so mnou nejako naťahuje. Na konci môžem rozhodovať o tom, čo sa bude diať. Keď sa niečo pohne, tak o tom budete vedieť.”