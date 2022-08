Slovenská stopérska dvojica v La Lige? Česká tenistka prezradila pikošku

„Nie, že by som z Rotterdamu bola smutná, ale boli tam ponuky z lepších destinácií. Pre mňa a pre tenis. Ale pre Dávida je to asi najlepšia voľba,“ povedala v rozhovore pre livesport.cz a pokračovala:

„Bola tam Malorka, tú som chcela najviac. Bol tam turnaj, aj ďalšie menšie, kde by som chcela zase nejak začať hrať tenis, a je tam akadémia Rafu Nadala. Na to som tlačila. Boli tam aj iné ponuky, ale Dávid si stál za Feyenoordom. Asi sa nič moc iné neriešilo, takže mám smolu,“ smiala sa Plíšková.

Prestup do španielskeho tímu RCD Marlloca by bol zaujímavý aj pre slovenského fanúšika. V defenzíve účastníka La Ligy by sa totiž stretli hneď traja reprezentanti.

V Malorke pôsobí brankár Dominik Greif, ktorý má dlhodobé zdravotné problémy a pravidelne zaň hráva stopér Martin Valjent. S Hanckom by mohli prípadne vytvoriť stopérsku dvojičku.