Gól bol pre mňa veľmi dôležitý, hovorí Hancko. Väčšiu radosť mu urobila výhra

Slovenský futbalista Dávid Hancko si v utorok otvoril strelecký účet v drese Atletica Madrid a svojím gólom nasmeroval španielsky klub k dôležitému triumfu na pôde PSV Eindhoven.
„Colchoneros“ sú po neúplnom šiestom kole na 8. mieste s dvanástimi bodmi a blízko priamemu postupu do osemfinále Ligy majstrov.
Dvadsaťsedemročný Hancko prišiel do Madridu v lete z Feyenoordu Rotterdam a do utorka čakal na presný zásah.
Dosiahol ho v 52. minúte, keď po štandardke zostal v šestnástke a pohotovo dorazil do siete ďalekonosnú strelu Nahuela Molinu, ktorú brankár Matej Kovář vyrazil iba pred seba.
„Ten gól bol pre mňa veľmi dôležitý, pretože som už mal nejaké šance, ale nedokázal som skórovať. V Lige majstrov je ťažké dať gól, takže som rád, že sa mi to podarilo. Bol prvý za Atletico a rovno proti PSV,“ uviedol Hancko, ktorý pravidelne zvádzal súboje s hráčmi Eindhovenu počas svojho trojročného pôsobenia vo Feyenoorde.
Slovenský reprezentant upravil na 2:1 po tom, čo Atletico muselo od desiatej minúty otáčať nepriaznivý stav. Jeho gól bol veľmi dôležitý, hostí nakopol a o ďalšie štyri minúty zvýšil na 3:1 nórsky kanonier Alexander Sörloth. Domáci v závere už iba zmiernili prehru.
„Bol to naozaj ťažký zápas. Vedel som, že bude, pretože v Lige majstrov už zdolali veľké tímy. Ja osobne som vedel, aké ťažké je tu hrať, čo sa ukázalo hneď na začiatku. No keď sme začali vyhrávať súboje, oslabili sme ten tlak a potom sme už strelili aj góly a duel otočili na našu stranu. Takže som za to naozaj rád,“ povedal pre portál UEFA.
Pre hráčov Atletica to bola dôležitá výhra, keďže po sedemzápasovej víťaznej sérii vo všetkých súťažiach prehrali dva ťažké duely po sebe na pôde Barcelony (1:3) a Bilbaa (0:1).
„Potešil ma gól, ale oveľa viac body a výhra. Nie len do tabuľky LM, pretože minulý týždeň sme mali dve ťažké prehry s Barcou a Bilbaom. Bolo to veľmi dôležité víťazstvo,“ dodal Hancko pre holandskú verziu televízie ESPN.
Atletico natiahlo sériu výhier v LM na tri a po šiestich dueloch prehralo len na pôde Liverpoolu a Arsenalu.
V Eindhovene dosiahlo prvý triumf vonku a s 12 bodmi má dobrú šancu postúpiť priamo do osemfinále. V záverečných dvoch kolách totiž nastúpi na ihrisku Galatasarayu Istanbul a doma privíta nórske FK Bodö/Glimt.
„Môj tím ani raz neporušil náš plán a ani raz neopadol tlak, ktorý sme vyvíjali na PSV. Takže som šťastný, pretože to bolo 0:1 pre nich, potom 3:1 pre nás a nakoniec 3:2. Mohlo sa to skončiť 3:3 aj 4:2. Je to Liga majstrov a oni neprehrali od septembra,“ povedal tréner Atletica Diego Simeone.
PSV naposledy podľahlo 16. septembra doma v LM Royalu Union 1:3, odvtedy ťahalo sériu štrnástich duelov (11-3-0) bez prehry.
„Myslím si, že dnes sme nepredviedli náš najlepší futbal. Oni vyhrali zaslúžene, pretože kontrolovali väčšiu časť zápasu. Mali sme dobrý štart, ale duel sa zlomil po 30. minúte, odvtedy išli veľa vecí zle. Nemali sme hráča, ktorý by vedel vyhrať vzdušné súboje, a nedokázali sme zbierať odrazené lopty,“ povedal tréner domácich Peter Bosz.