Po nevydarenom úvode sezóny prichádza nový tréner s náročnou misiou. Rangers povedie Nemec

Danny Röhl.
Danny Röhl. (Autor: X/Rangers Football Club)
TASR|20. okt 2025 o 18:18
S vedením škótskeho klubu podpísal kontrakt na dva a pol roka.

GLASGOW. Nemec Danny Röhl sa stal novým trénerom futbalistov Glasgowu Rangers. S vedením škótskeho klubu podpísal kontrakt na dva a pol roka.

Premiéru na lavičke „jazdcov" absolvuje vo štvrtok v dueli Európskej ligy na pôde nórskeho tímu Brann Bergen.

„Viem, že začiatok sezóny bol pre Rangers náročný. Bojujeme však na štyroch frontoch a s realizačným tímom urobíme všetko pre to, aby sme našich fanúšikov potešili úspešnými výsledkami," uviedol podľa DPA 36-ročný Röhl, ktorý v minulosti pôsobil ako kormidelník Sheffieldu Wednesday.

dnes 18:18
