Štvrťstoročná etapa je na konci. Tottenham prišiel o výkonného predsedu

LONDÝN. Daniel Levy po takmer 25 rokoch odstúpil z funkcie výkonného predsedu anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur.
Klub zo severného Londýna o tom informoval vo štvrtok na svojom webe.
„Kohúti“ hrali 18 z uplynulých 20 sezón v európskych súťažiach a v ročníku 2024/25 ovládli Európsku ligu.
„Som nesmierne hrdý na prácu, ktorú som vykonal spolu s výkonným tímom a všetkými našimi zamestnancami. Vybudovali sme z tohto klubu globálnu silu, ktorá súťaží na najvyššej úrovni. Viac než to – vybudovali sme komunitu.
Mal som šťastie pracovať s niektorými z najväčších osobností tohto športu, od tímu v Lilywhite House a Hotspur Way až po všetkých hráčov a trénerov počas týchto rokov.
Chcem poďakovať všetkým fanúšikom, ktorí ma podporovali počas týchto rokov. Nebola to vždy jednoduchá cesta, ale dosiahli sme významný pokrok. Tento klub budem naďalej vášnivo podporovať,“ povedal Levy pre klubový web.
„Je pre mňa veľkou cťou stať sa nevýkonným predsedom tohto výnimočného klubu a v mene predstavenstva chcem poďakovať Danielovi a jeho rodine za ich oddanosť a vernosť klubu počas toľkých rokov.
Začína sa nová éra vedenia klubu – na ihrisku aj mimo neho. Uvedomujem si, že v posledných mesiacoch došlo k mnohým zmenám, keď sme kládli nové základy pre budúcnosť.
Teraz sa plne sústredíme na stabilitu a na to, aby sme dali priestor talentovaným ľuďom v celom klube,“ vyjadril sa Peter Charrington, predseda bez výkonných právomocí.
Tottenham Hotspur ďalej uviedol, že na vlastníckej ani akcionárskej štruktúre klubu sa nič nemení.