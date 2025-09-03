Mallorca suspendovala svojho kapitána. Po zápase kritizoval trénera Arrasateho

Dani Rodriguez. (Autor: X/La Liga BR)
Rodriguez sa nedostal ani do nominácie na zápas proti Realu Madrid.

PALMA. Španielsky futbalový klub RCD Mallorca suspendoval stredopoliara Daniho Rodrigueza.

Účastník najvyššej La Ligy zároveň zbavil 37-ročného Španiela kapitánskej pásky.

Rodriguez sa nedostal do nominácie na sobotňajší zápas proti Realu Madrid, pričom po stretnutí kritizoval trénera Jagoba Arrasateho.

Prednosť pred Rodriguezom dostal proti „bielemu baletu“ nováčik v kádri klubu z Baleárskych ostrovov Jan Virgili. Devätnásťročný obranca prišiel iba pred pár dňami z FC Barcelona.

Rodrigueza, ktorý dres Malorky oblieka od roku 2018, nahradil hneď pri prvej možnej príležitosti.

„Dúfam, že tu Jan uspeje a všetci mu spoločne v tom pomôžeme. Niečo takéto však vysiela do šatne strašnú správu, že na práci, výkone a lojalite nezáleží.

Bolí ma, že hráč, ktorý sem práve prišiel a absolvoval len jeden tréning, dostal prednosť pred hráčmi, ktorí sú tu už roky,“ napísal Rodriguez na sociálnej sieti. V klube pôsobí aj slovenský obranca Martin Valjent.

Malorčania bezprostredne zareagovali stanoviskom. „Klub pozastavil zamestnanie a plat Danimu Rodriguezovi a s okamžitou platnosťou ho zbavil funkcie kapitána.“

