Mallorca suspendovala svojho kapitána. Po zápase kritizoval trénera Arrasateho

PALMA. Španielsky futbalový klub RCD Mallorca suspendoval stredopoliara Daniho Rodrigueza.
Účastník najvyššej La Ligy zároveň zbavil 37-ročného Španiela kapitánskej pásky.
Rodriguez sa nedostal do nominácie na sobotňajší zápas proti Realu Madrid, pričom po stretnutí kritizoval trénera Jagoba Arrasateho.
Prednosť pred Rodriguezom dostal proti „bielemu baletu“ nováčik v kádri klubu z Baleárskych ostrovov Jan Virgili. Devätnásťročný obranca prišiel iba pred pár dňami z FC Barcelona.
Rodrigueza, ktorý dres Malorky oblieka od roku 2018, nahradil hneď pri prvej možnej príležitosti.
„Dúfam, že tu Jan uspeje a všetci mu spoločne v tom pomôžeme. Niečo takéto však vysiela do šatne strašnú správu, že na práci, výkone a lojalite nezáleží.
Bolí ma, že hráč, ktorý sem práve prišiel a absolvoval len jeden tréning, dostal prednosť pred hráčmi, ktorí sú tu už roky,“ napísal Rodriguez na sociálnej sieti. V klube pôsobí aj slovenský obranca Martin Valjent.
Malorčania bezprostredne zareagovali stanoviskom. „Klub pozastavil zamestnanie a plat Danimu Rodriguezovi a s okamžitou platnosťou ho zbavil funkcie kapitána.“