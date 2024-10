Žilina má parádnu formu. Po jasnom triumfe nad DAC predbehla Slovan a vedie ligu

Xisco Muňoz, tréner DAC: "Súper je momentálne dva kroky pred nami. Bol oveľa efektívnejší. Na tom musíme popracovať, aby sme sa dostali na túto úroveň. Vidíme momentálne, kde sa nachádzame. Nie darmo vyhrala Žilina šesť zápasov v rade, momentálne je najlepším mužstvom v lige. Nám nezostáva nič iné, len aby sme pracovali ďalej, a aby sme dosiahli naše ciele."

Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Bez alibizmu, išli sme si do Dunajskej Stredy pre tri body. Mali sme jasný zámer, ako tie body získať. Musím zablahoželať chalanom, splnili všetky úlohy. Hráči odviedli obrovskú robotu. Hlavne v prvom polčase sme boli dominantní v ofenzíve, ale aj v defenzíve, DAC sme do ničoho nepustili. Druhý polčas sme trochu vypadli z tempa, prišli striedania, zranenie Káčera. Bolo to kostrbaté, stratili sme veľa lôpt. Celkovo sme si však zaslúžili získať tri body."