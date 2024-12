17. kolo Niké ligy prináša aj súboj medzi DAC Dunajskou Stredou a AS Trenčín. Úvodný výkop je naplánovaný na 15:30.



D. Streda figuruje na 4. priečke so ziskom 23 bodov. Na tretiu Trnavu stráca až desať bodov, no tento duel má k dobru. Dunajskostredčania čakajú na prvú výhru pod novým trénerom Branislavom Fodrekom, v minulom kole remizovali na ihrisku Podbrezovej 0:0. V lige nevyhrali tri zápasy po sebe.



Trenčín sa prepadol na predposledné 11. miesto, v šestnástich zápasoch nazbieral 13 bodov. Posledná Skalica ich má dvanásť. Na desiate Komárno strácajú Trenčania jeden bod, no ak dnes zvíťazia, preskočia ho v tabuľke. Trečnín naposledy zvíťazil ešte 19. októbra, keď zdolal Skalicu 2:1. Potom zaznamenal dve remízy a tri prehry. V minulom kole podľahol doma Žiline 2:4.