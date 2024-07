Keď oni dali štyri góly, môžeme aj my, hlási DAC. Almási stále verí v postup

Je však stále len začiatok sezóny, neviete, ako sú na tom ostatné tímy a ako sme na tom my. Musíme odohrať aspoň 5-6 zápasov aby sme videli, ako bude liga vyzerať. Zatiaľ musíme doma vyhrať," citovala Almásiho oficiálna stránka DAC.

Úvod sezóny nepriniesol výsledky, ktoré fanúšikovia DAC očakávali. Pri prehre 0:4 v Baku išiel Almási na ihrisko v 66. minúte, v nedeľu nastúpil v základe a hral do 73. minúty.

"Čo sa týka štvrtkovej odvety, aj my môžeme vyhrať štvorgólovým rozdielom. Rozhodne sa nevzdávame. Keď oni dokázali streliť štyri góly, prečo by sa to nemohlo podariť aj nám. Hlavne v to musíme veriť," poznamenal pre klubový web Almási.