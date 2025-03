Ronaldo si chce kúpiť tím zo španielskej La Ligy. Záujem má o klub, ktorému strelil 15 gólov

Nebude to však jeho bývalý zamestnávateľ Real Madrid, ani hlavný konkurent z FC Barcelona.

Až donedávna nebolo jasné, či tak aj učiní a aký klub to bude.

Podľa tejto dohody by sa šejk staral o finančné záležitosti klubu, zatiaľ čo by Ronaldo po ukončení kariéry prevzal úlohu manažéra, doplnil spomínaný web.

V ostatných rokoch tento klub zápasil s finančnými problémami, pričom upadol do veľkých dlhov.

V dresoch Juventusu a Realu Madrid odohral proti Valencii 20 zápasov, strelil v nich 15 gólov a na konto si pripísal až 12 víťazstiev.

Napriek tomu by to priaznivci tohto tímu rozhodne privítali, keďže by sa mohla prinavrátiť zašlá sláva šesťnásobného víťaza La Ligy.

Tabuľka La Ligy