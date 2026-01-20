Ronaldo vyhral právnu bitku s talianskym klubom. Nemusí vrátiť milióny eur

Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo vyhral právnu bitku so svojím bývalým klubom Juventusom Turín o vrátenie peňazí.
Turínsky pracovný súd zamietol odvolanie Juventusu proti rozsudku z apríla 2024 týkajúceho sa platov za sezónu 2020/21. Portugalský kanonier tak nemusí vrátiť 9,7 milióna eur, ako požadoval klub.
Spor sa týkal platieb, ktoré boli počas sezóny 2020/21 odložené kvôli pandémii covidu-19. Mnoho profesionálnych futbalistov v talianskej lige sa počas pandémie vzdalo svojich platov, alebo ich časti. Juventus tvrdil, že sa Ronaldo spornej sumy dobrovoľne vzdal, súd ale tento argument neprijal.
Juventus teraz musí navyše uhradiť náklady odvolacieho konania vo výške približne 50.000 eur. Podľa denníka Gazzetta dello Sport klub však ešte preskúma, či sú možné ďalšie právne kroky.