Ronaldo urobil veľký životný krok. Po 9 rokoch požiadal partnerku o ruku

RIJÁD. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po deväťročnom vzťahu zasnúbil s Georginou Rodriguezovou.
Tridsaťjedenročná modelka argentínskeho pôvodu to oznámila v utorok na sociálnej sieti spoločne s fotkou prsteňa.
Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov.
Ronaldo si definitívne ujasnil svoju futbalovú budúcnosť koncom júna. V saudskoarabskom klube Al-Nassr predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky do roku 2027. Pripomenula agentúra DPA.