Ronaldo urobil veľký životný krok. Po 9 rokoch požiadal partnerku o ruku

Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguezová
Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguezová (Autor: TASR/AP)
TASR|12. aug 2025 o 08:30
Od konca roka 2016 tvorí pár s argentínskou modelkou.

RIJÁD. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa po deväťročnom vzťahu zasnúbil s Georginou Rodriguezovou.

Tridsaťjedenročná modelka argentínskeho pôvodu to oznámila v utorok na sociálnej sieti spoločne s fotkou prsteňa.

Dvojica tvorí pár od konca roka 2016 a majú spolu dve dcéry. Štyridsaťročný útočník je aj otcom dvojičiek Evy a Matea, najstarší syn Cristiano Jr. má 15 rokov.

Ronaldo si definitívne ujasnil svoju futbalovú budúcnosť koncom júna. V saudskoarabskom klube Al-Nassr predĺžil zmluvu o ďalšie dva roky do roku 2027. Pripomenula agentúra DPA.





