Ronaldo je dlhoročným fanúšikom bojových športov. Teraz ho chce pozdvihnúť

Hviezdny futbalista Cristiano Ronaldo vstúpi do sveta MMA. Legendárny útočník sa stane akcionárom španielskej organizácie WOW FC.
Portugalčan je dlhoročným fanúšikom bojových športov a v minulosti sa ako čestný hosť zúčastnil na viacerých boxerských aj MMA podujatiach.
„MMA stelesňuje hodnoty, v ktoré naozaj verím – disciplínu, rešpekt, odolnosť a neustále úsilie o dokonalosť. WOW FC buduje niečo výnimočné a silné a som hrdý, že sa môžem stať súčasťou projektu, ktorý pomôže tento šport pozdvihnúť a inšpirovať novú generáciu,“ povedal Ronaldo podľa tlačovej správy organizácie.
Počas svojej kariéry strávil v Španielsku deväť rokov (2009–2018), počas ktorých žiaril v Reale Madrid a stal sa najlepším strelcom v histórii klubu.