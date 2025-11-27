Saudský princ ostro o Pro League. Len Ronaldo stojí za multimiliónový plat

Bývalý saudskoarabský minister športu princ Abdullah bin Mosaad uviedol, že Cristiano Ronaldo – ktorý sa pripojil k Al Nassr v decembri 2022 – je jediným zahraničným hráčom v Saudskej Pro League, ktorý si skutočne zaslúži svoj multimiliónový plat.
Princ Abdullah, ktorý pôsobil vo funkcii v rokoch 2014 až 2017 – teda ešte pred masívnym prílevom zahraničných hráčov, ktorý ligu premenil – zároveň varoval, že tento prílev odsúva domácich talentovaných hráčov na okraj a ohrozuje budúcnosť národného tímu.
V rozhovore pre televízny program Fi Al-Marama na stanici Al-Arabiya Abdullah vyzval na urgentné reformy, ktoré majú chrániť saudskoarabských hráčov a zabezpečiť konkurencieschopnosť pred majstrovstvami sveta 2034, ktoré bude kráľovstvo hostiť.
„Ronaldo je jediný zahraničný hráč, ktorý stojí za tým, čo zarába, kvôli globálnej pozornosti, ktorú prináša lige a krajine,“ povedal o portugalskom útočníkovi, ktorého ročný plat sa odhaduje na 211 miliónov dolárov – teda 4 milióny dolárov týždenne.
„Mnohí ďalší sú platení oveľa viac, než si zaslúžia.“
Princ Abdullah uviedol, že saudskí hráči sa stali „komparzom“ odvtedy, čo sa počet zahraničných hráčov na zápas zvýšil na osem. Vyzval na zníženie na sedem a na väčšie investície do rozvoja mládeže.
VIDEO: Akrobatický gól Cristiana Ronalda
„V súčasnosti budovanie silnej ligy prebieha na úkor národného tímu,“ povedal. „Potrebujeme jasný plán prípravy na rok 2034.“
Taktiež vyzval na angažovanie elitných trénerov pre mládežnícke kategórie a varoval, že bez systémových zmien budú mať saudskoarabskí hráči problém získať späť svoju dôležitosť.
Princ Abdullah, ktorého obavy o úroveň rozhodovania počas jeho pôsobenia viedli k tomu, že vymenoval bývalého anglického rozhodcu Howarda Webba za šéfa rozhodcov Saudskoarabskej futbalovej federácie.
Tiež navrhol, aby sa veľké zápasy hrali vo štvrtok, čo by umožnilo nasadzovať top európskych rozhodcov.