Všetko mohlo byť inak. Ronaldo priznal, že namiesto United mohol skončiť v Barcelone

"Áno, bolo to v čase, keď som hral v Sportingu Lisabon a mal som možnosť pripojiť sa k rôznym klubom, jedným z nich bol aj FC Barcelona. Pamätám si, že som vtedy bol s človekom z Barcelony, ktorý ma chcel podpísať, ale nestalo sa tak.

Ronaldo tvrdí, že sa to malo udiať v roku 2003 po tom, čo opustil Sporting Lisabon a pred začiatkom pôsobenia v Manchestri United.

Možno ma aj chceli priviesť do tímu, ale bolo by to až v nasledujúcom roku. Potom prišiel Manchester United a sir Alex Ferguson a podpísal ma. Vtedy som pochopil, že vo futbale sa hýbe všetko veľmi rýchlo,“ vysvetlil útočník známy pod prezývkou CR7 na webe footboom1.com.