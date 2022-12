Ronaldo mi nikdy nepovedal, že chce odísť, hovorí tréner Ten Hag

"Myslím si, že po tom interview je celkom jasné, že chcel odísť. Nepotrebovali sme si to už nijako vydiskutovať," uviedol Ten Hag v rozhovore pre Manchester Evening News.

MANCHESTER. Tréner futbalistov Manchestru United Erik ten Hag prezradil, že Cristiano Ronaldo mu nikdy nepovedal, že chce opustiť Old Trafford.

"Ja som od prvého momentu až doteraz chcel, aby v tíme zostal. On chcel odísť, to bolo celkom zreteľné. Ak nejaký hráč nechce hrať za klub, potom musí odísť, to je jasné."