Ronaldo si proti Chelsea nezahrá, reagoval aj na rozhodnutie klubu

Klub z Old Trafford reagoval na incident zo zápasu s Tottenhamom, v ktorom Ronaldo svojvoľne zamieril do šatne ešte pred záverečným hvizdom.

"Ako vždy počas mojej kariéry sa snažím žiť a hrať s rešpektom voči svojim kolegom, súperom a trénerom. To sa nezmenilo. Ja som sa nezmenil.

Bohužiaľ, to nie je vždy možné a niekedy vás sila momentu premôže.

Podľahnúť tlaku neprichádza do úvahy. Nikdy to tak nebolo. Toto je Manchester United a my musíme byť jednotní. Čoskoro budeme opäť spolu," dodal.

Ronaldo sa v lete snažil z United odísť do niektorého z tímov hrajúcich Ligu majstrov, no klub (zmluvu má do 30. júna 2023) ho odmietol pustiť. Už počas predsezónnej prípravy opustil v polčase duel s Rayom Vallecano (1:1).