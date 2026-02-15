VIDEO: Návrat do zostavy sa mu vydaril. Ronaldo strelil ďalší gól

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: X/Cristiano Ronaldo)
15. feb 2026 o 09:50
Ide už o jeho 962. gól v kariére.

Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo skóroval pri svojom návrate do zostavy Al-Nassr.

V sobotňajšom stretnutí saudskoarabskej Pro League prispel gólom k víťazstvu 2:0 na pôde Al-Fateh.

Štyridsaťjedenročný útočník chýbal svojmu tímu v dvoch ligových stretnutiach, keď prejavil nespokojnosť s nedostatočnou aktivitou svojho zamestnávateľa na prestupovom trhu.

K celej záležitosti sa vyjadrilo aj vedenie súťaže, podľa ktorého by jeden človek nemal rozhodovať o veciach presahujúcich rámec vlastného klubu.

VIDEO: Gól Cristiana Ronalda

Ronaldo je v drese Al-Nassr najlepšie platený hráč sveta, ale zatiaľ mu s klubom uniká zisk významnejšej trofeje.

V ligovej tabuľke patrí jeho tímu druhá priečka so stratou bodu na konkurenčný Al-Hilal.

Portugalský reprezentant bojuje o trofej pre najlepšieho strelca súťaže, s 18 presnými zásahmi je na druhej pozícii. Lídrom je 20-gólový Ivan Toney z Al-Ahli.

Tabuľka Saudi Pro League

Saudi Pro League

    dnes 09:50
