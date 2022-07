Ronaldo opäť vyjadril túžbu odísť. Manchester United sa ho nechce vzdať

MANCHESTER. Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo zopakoval počas stretnutia v tréningovom centre v Carringtone svoju túžbu opustiť Manchester United.

Vedenie anglického klubu však naďalej trvá na tom, že nie je na predaj.

Podľa zámorského portálu The Athletic začal Ronaldov agent Jorge Mendes rokovania so Sportingom Lisabon. Tridsaťsedemročný útočník odštartoval svoju profesionálnu kariéru práve v Sportingu, odkiaľ v roku 2003 prvýkrát prestúpil do Manchestru United.