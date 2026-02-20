Courtois sa pridal k Djokovičovi. Stal sa spoluvlastníkom francúzskeho klubu

Belgický futbalový brankár Thibaut Courtois zo španielskeho Realu Madrid sa stal súčasťou brazílskeho investičného fondu OutField, ktorý je väčšinovým vlastníkom francúzskeho druholigového klubu Le Mans FC.
Okrem neho sú súčasťou fondu aj srbská tenisová hviezda Novak Djokovič a brazílsky motoristický pretekár Felipe Massa.
Courtois prostredníctvom videa na YouTube vysvetlil fanúšikom Le Mans, že ho zamestnáva harmonogram v "bielom balete", no čoskoro klub navštívi.
„Zdravím všetkých v klube, najmä fanúšikov. Sme presvedčení, že môžeme Le Mans pomôcť dosiahnuť nové výšky v nadchádzajúcich mesiacoch,“ uviedol Belgičan.
Le Mans FC je aktuálne na 5. priečke v Ligue 2, druhej najvyššej francúzskej vo francúzskej druhej lige. Na pozíciu lídra stráca len tri body a od postupovej priečke je len bod. Do konca sezóny zostáva odohrať ešte 11 duelov.
"Brazílsky investičný fond OutField dnes učinil ďalší krok dokončením akvizície klubu,“ oznámil Le Mans FC na svojej webstránke. OutField vstúpil do vlastníckej štruktúry už v auguste minulého roka a postupne zvyšoval svoj podiel.
Predchádzajúci hlavný akcionár Thierry Gomez označil tento moment za vzrušujúci čas pre klub, pričom zostáva vo funkcii prezidenta klubu.
„Toto je významný krok, ktorý by mal Le Mans FC umožniť trvale sa etablovať v profesionálnom futbale a pokračovať vo svojom rozvoji,“ uviedol francúzsky funkcionár.