Všetkým v Chelsea ďakujem, odkázal. Angličana čaká nová životná etapa

MADRID. Anglický futbalista Conor Gallagher spečatil svoj prestup do Atletica Madrid.

"Los Colchoneros" sa dohodli s doterajším zamestnávateľom 24-ročného stredopoliara FC Chelsea na sume 40 miliónov eur.

Gallagher podpísal v novom pôsobisku päťročnú zmluvu.

Účastník ME v Nemecku vstúpil do posledného roka svojej zmluvy s "The Blues", preto sa špekulovalo o jeho budúcnosti.