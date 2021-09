Dvojročný cyklus MS vo futbale? Návrh má ďalšiu podporu

LONDÝN. Konfederácia severoamerického, stredoamerického a karibského zväzového futbalu (CONCACAF) si v súvislosti s návrhom usporiadať majstrovstvá sveta každé dva roky necháva "otvorenú myseľ".

S revolučným návrhom prišiel bývalý tréner Arsenalu Londýn a v súčasnosti riaditeľ oddelenia rozvoja v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) Arséne Wenger.

Prezident FIFA Gianni Infantino sľúbil, že strešná organizácia vydá do konca roka rozhodnutie ohľadom tohto návrhu, ktorý by výrazne zasiahol do medzinárodného kalendára.