Výborná správa pre Chelsea. Pred londýnskym derby môže opäť počítať s Palmerom

Cole Palmer.
Cole Palmer. (Autor: TASR/AP)
Palmer chýbal na trávnikoch viac ako dva mesiace.

Anglický futbalový reprezentant Cole Palmer je už zdravotne úplne fit. V nedeľu by mal nastúpiť za Chelsea v šlágri Premier League v londýnskom derby proti Arsenalu.

Palmer chýbal na trávnikoch viac ako dva mesiace. Najprv mal problémy so slabinami, potom si zlomil malíček na nohe.

„Všetci sme šťastní, že Cole sa zotavil a bude sa môcť vrátiť do zápasového kolotoča. Proti Arsenalu bude pripravený nastúpiť. Aj on je rád, že zdravotné problémy sú už minulosťou.

Cole je rozdielový hráč, ktorý odvádza pre nás fantastickú robotu,“ uviedol pre britské médiá tréner Chelsea Enzo Maresca na adresu stredopoliara, ktorý bol v minulej sezóne s 15 gólmi najlepší strelec „The Blues“.

