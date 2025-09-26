Chcú mu dopriať oddych. Hviezda Chelsea bude v ďalších zápasoch chýbať

Tosin Adarabioyo bude taktiež pravdepodobne chýbať do následnej reprezentačnej prestávky.

LONDÝN. Anglický futbalista Cole Palmer bude pre problém so slabinami pauzovať pravdepodobne až do októbrovej reprezentačnej prestávky. V piatok to povedal tréner Chelsea Enzo Maresca.

Taliansky kormidelník stiahol Palmera z ihriska už v prvom polčase uplynulého ligového duelu na pôde Manchestru United, ktorému jeho zverenci podľahli 1:2.

Dvadsaťtriročný anglický reprezentant predtým pre ten istý zdravotný problém vynechal zápasy proti West Hamu a Fulhamu.

„Rozhodli sme sa dať mu voľno na nasledujúce dva alebo tri týždne, pravdepodobne až do reprezentačnej prestávky, len aby sme videli, či sa s týmto odpočinkom dokáže stopercentne zotaviť a byť úplne fit po prestávke.

Ide len o zvládanie bolesti v triesle, pri množstve zápasov je to niečo, čo sa môže stať. Preto sa snažíme byť pri ňom trochu konzervatívni a dať mu oddych. Dúfajme, že po medzinárodnej prestávke bude úplne fit,“ citovala Marescu agentúra AFP.

Chelsea privíta v sobotu Brighton a v nasledujúcom týždni odohrá ďalšie domáce zápasy proti Benfice Lisabon a Liverpoolu.

Maresca dodal, že obranca Tosin Adarabioyo bude taktiež pravdepodobne chýbať do následnej reprezentačnej prestávky pre zranenie lýtka, zatiaľ čo obranca Wesley Fofana utrpel otras mozgu v stredu pri víťazstve Chelsea nad Lincolnom v Ligovom pohári.

