Zápas bol dlho v réžii Slovákov, v závere však prišli o sľubný náskok

/zdroj: TASR/

Francesco Calzona, tréner SR: "Nezačali sme úplne dobre, no potom sa to zlepšovalo. Zápas bol náročný po fyzickej stránke a časom sa zhoršoval aj terén. Súpera sme zaskočili, musel zmeniť svoj prístup. Mali fyzicky navrch a to sa ukázalo aj pri štandardnej situácii, z ktorej skórovali. Som rád, že sme tento duel absolvovali, musíme si na takýto štýl zvyknúť."

Tomáš Suslov, útočník SR: "Sme sklamaní. Každý zápas na medzinárodnej úrovni je dôležitý a chceme v ňom zvíťaziť. Sklamanie ešte zhoršuje vyrovnávajúci gól v úplnom závere. Môžeme byť trochu spokojní s herným štýlom, ale nie s výsledkom. V závere sme mohli byť aktívnejší, ale treba uznať aj kvalitu súpera."