Debut si predstavoval inak. Bol to dobrý pocit, ale chcel som vyhrať, vraví posila PSG

Dvadsaťtriročný krídelník prišiel do Paríža minulý týždeň z SSC Neapol. Klub mal oňho enormný záujem už od letného odchodu Kyliana Mbappého do Realu Madrid a talianskemu klubu zaňho zaplatil 70 miliónov eur.

PARÍŽ. Gruzínsky futbalista Chviča Kvaracchelija nezažil vysnívaný debut v drese PSG. Vo svojom prvom zápase v Ligue 1 síce prihral na gól Ousmanea Dembeleho, ale jeho tím iba remizoval so Stade Reims 1:1.

"Je to hráč, na ktorom vidieť, že keď dostane loptu, je iný. Dúfam, že to bol len prvý z jeho mnohých zápasov za klub a myslím si, že to bolo pozitívne, aj keď mu po mesiaci mimo hry chýba rytmus," uviedol tréner Luis Enrique.

Po stretnutí poskytol svoje prvé dojmy aj samotný Kvaracchelija.

"Bol to veľmi dobrý pocit, ale chcel som vyhrať. Toto sa však stáva a musíme naďalej tvrdo pracovať. Už teraz vidím, že mám dobrých spoluhráčov a som šťastný, že s nimi hrám. Na trávniku si to s nimi skutočne užívam," povedal.