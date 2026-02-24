Hakimi čelí tri roky starému obvineniu. Pravda sa ukáže, uviedol obranca

Obranca Paríža Saint-Germain Achraf Hakimi čaká pred súdom kvôli tri roky starému obvineniu zo znásilnenia. O začatí procesu s marockým futbalovým reprezentantom rozhodla prokuratúra v Nanterre.
Informovala o tom agentúra AFP. Hakimi, ktorý vlani vyhral s francúzskym klubom Ligu majstrov, obvinenia popiera.
„Dnes stačí obvinenie zo znásilnenia na ospravedlnenie súdneho procesu, aj keď ho popieram a všetko nasvedčuje tomu, že je nepravdivé,“ uviedol dvadsaťsedemročný hráč na sociálnych sieťach.
„Pokojne si na ten proces počkám. Pravda sa vďaka nemu ukáže,“ napísal Hakimi, ktorý hrá za PSG od roku 2021. V stredu ho čaká odveta 1. kola vyraďovacej časti Ligy majstrov proti Monacu. Termín súdneho pojednávania zatiaľ nebol stanovený.
Futbalistu obvinila zo znásilnenia v roku 2023 dvadsaťštyriročná žena, s ktorou sa zoznámil na Instagrame. Tvrdila, že ju sexuálne napadol vo svojom dome.
„Súdny proces bol nariadený na základe obvinenia založeného výlučne na výpovedi ženy, ktorá marila celé vyšetrovanie, odmietla všetky lekárske vyšetrenia a testy DNA.
Nepovolila analýzu svojho mobilného telefónu a odmietla menovať kľúčového svedka,“ uviedla Hakimiho advokátka Fanny Colinová podľa AFP. Právny zástupca údajnej obete sa zatiaľ k rozhodnutiu prokuratúry nevyjadril.