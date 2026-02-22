Nováčik sa rozhodol pre zmenu na lavičke. Angažoval rodáka z Novej Kaledónie

Novým trénerom francúzskeho futbalového prvoligistu Paríž FC sa stane Antoine Kombouare, ktorý vo funkcii nahradí Stephana Gilliho. S nováčikom Ligue 1 podpíše podľa periodika L´Equipe zmluvu na 18 mesiacov.
Kombouare v minulosti viedol FC Nantes, Guingamp, Racing Lens či iný parížsky tím - St. Germain.
Funkcionári Paríža FC by 62-ročného rodáka z Novej Kaledónie mali oficiálne predstaviť ako nového kouča začiatkom budúceho týždňa na tlačovej konferencii.
Vedenie klubu sa rozhodlo pre trénerskú výmenu po sobotnej remíze 1:1 s FC Toulouse. Parížu po nej patrí 14. priečka v tabuľke, pričom nevyhral už päť ligových zápasov za sebou.