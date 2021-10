Namiesto obuškov kamery. V Anglicku konali až po tragédiách

Úrady zaznamenávali konflikty spojené s futbalom rok čo rok, no až do polovice 20. storočia sa im neprikladal veľký význam. Svet riešil iné problémy. Svetové vojny, pandémie chorôb.

V roku 1885 porazil Preston North End v priateľskom stretnutí Aston Villu 5:0, no priateľská atmosféra zápas rozhodne nepripomínala. Hráčov oboch tímov zasypali kameňmi, napadli palicami. Fanúšikovia ich dokopali, dobili, opľúvali.

Exhibicionizmus a pozérstvo bitkárov narastali. Jedni chceli byť vládcovia severného Londýna, druhí južného, tretí boli predstaviteľmi pracujúcej triedy. Každý chcel hájiť farby svojej štvrte, mesta.

V 70. rokoch bolo bežné, že početné skupiny tvrdého jadra každého klubu nechodili na zápasy s cieľom vidieť futbal, ale vyhrať bitku s priaznivcami súpera.

A bolo jedno, kde sa to stalo.

Najviac ohrozenými miestami boli vlaky a stanice, centrá miest a samozrejme, blízke okolie štadiónov.

Nenávisť na tribúnach podnecovala aj čoraz väčšia prítomnosť hráčov tmavej pleti, ktorí sa stávali obeťami rasistických útokov.

Keď v roku 1977 vydala skupina Sex Pistols pesničku Anarchy in the UK, futbaloví chuligáni si ju mohli okamžite patentovať ako svoju hymnu. Presne to sa totiž odohrávalo v ich svete.

Anarchia.