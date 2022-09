VIDEO: Šialené zábery z Chorvátska. Fanúšik pálil po hráčoch raketometom

Incidentom sa zaoberá chorvátska polícia, ktorá spustila vyšetrovanie. V oficiálnom zápise o stretnutí sa však neuvádza, že by k výbuchu došlo. „Sú to staré zábery. Neviem, kedy sa to stalo,“ uviedol prezident NK Plitvice Milan Jakovljevič.

Prezident NK Sokolac Ivica Perkovič na zápase nebol a udalosti odmietol komentovať.