Ruské nádeje zostali utopené v chorvátskom blate. Novinári kričali z tribúny

SPLIT. Futbalisti Chorvátska si zabezpečili priamy postup v H-skupine kvalifikácie na MS do Kataru po impozantnom výkone. Ich celozápasová prevaha slávila úspech, i keď sa tešili z triumfu až po vlastnom góle súpera v 81. minúte. Ruský tréner Valerij Karpin bude v najbližších dňoch hľadať odpovede na otázku, prečo bolo jeho mužstvo pod permanentným tlakom. V Chorvátsku chválili nováčika Chorvátske médiá opísali triumf národného tímu ako skvelú kolektívnu prácu, ale spomenuli aj niekoľko individuálnych výkonov. Jedným z nich bol brankár Ivo Grbič, ktorý pred pár dňami debutoval v zápase na Malte v národnom drese sa po druhýkrát predstavil v nedeľu v rodnom Splite.

"Vedel som, že to bude ťažké aj pre mňa, som v reprezentácii nováčik. Ďakujem celému tímu za dôveru, dúfam, že som mu dal pokoj a tímovú istotu. Máme špičkových hráčov v špičkových kluboch a treba im ten pokoj dodať. Tréner dal dokopy skvelú kombináciu mladíkov a skúsených hráčov. Nikto nemôže nič predpovedať, ale Chorvátsko môže byť na majstrovstvách sveta vždy favoritom. Chcem ešte spomenúť, že túto výhru venujem môjmu zosnulému otcovi, ktorý ma niekde v nebi sleduje. Viem, že mi celý život prial to, čo som dnes zažil, a som presvedčený, že ma pozoroval, a že je na mňa hrdý," citoval portál jutarnji.hr dojatého Grbiča.

Úradujúci vicemajstri sveta potrebovali na priamy postup zvíťaziť, hosťom stačila remíza. Domáci mali počas celého duelu v hustom daždi obrovskú prevahu, ale ruského brankára prekonal až vlastný spoluhráč Kudrjašov, keď k nemu prepadol center z ľavej strany a nezorientovaný obranca si na mokrom trávniku nohami zrazil loptu do siete.

Domáci tréner Zlatko Dalič sa po zápase rozplakal. "V prvom rade by som chcel zablahoželať hráčom k skvelému zápasu a k postupu do Kataru. A to nielen tým, ktorí hrali, ale všetkým, ktorí boli s nami od prvého dňa. Chcel by som poďakovať aj národnej federácii za prejavenú dôveru. A, samozrejme, by som sa chcel zo srdca poďakovať všetkým chorvátskym fanúšikom," uviedol tréner Chorvátov. Vodné pólo, kričali Rusi Ruský tréner Karpin bol v prvom polčase neustále na nohách, pričom poriadne zmokol. V druhom polčase si sadol na lavičku už prezlečený do športového úboru. Terén v Splite bol čoraz horší, na ihrisku sa začali tvoriť kaluže a hráči sa váľali v blatistých mlákach. Ruskí novinári kričali z tribúny, že to nemá s futbalom nič spoločné a kričali - vodné pólo!

Podmienky na hru v druhom polčase však neporovnateľne viac vyhovovali Rusom. Teda mužstvu, ktoré malo jediný cieľ, neinkasovať gól. "Bránili sme sa, to je pravda. Vedeli sme, že jeden tím bude hrať toľko, koľko mu druhý dovolí. A Chorvátsko nám nedovolilo hrať útočný futbal. Dominovali a zostáva nám v najbližších dňoch zistiť, prečo sa to stalo. Nemôže sa stať, že sa budeme brániť celých 90 minút. Ako keby hráči nemali žiadnu zodpovednosť vziať loptu a začať hrať. A potom sme si dali vlastný gól. Chorvátsko vyvíjalo šialený tlak, ale my sme mu to dovolili," uviedol Karpin.