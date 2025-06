ONLINE: Chorvátsko - Česko dnes LIVE, kvalifikácia MS 2026

chce jednoznačně s hratelné kvalifikační skupiny L postoupit na světový šampionát. Naše samostatná země má z předchozích let napravovat, protože za celou historii hrála MS pouze v jednom případě. Stalo se tomu v roce 2006 na německé půdě, kde jsme dále jak přes základní skupinu neprošli. Teď svěřenci trenéra Ivana Haška sní o přímém postupu, nebo alespoň o baráží, v níž by to bylo dost složité.Češi v kvalifikační skupině odehráli už všechny tři možné zápasy. Líp si to představovat nemohli, jelikož jim momentálně patří vedoucí pozice tabulky. Jenže největší favorit z Chorvatska má za sebou pouze jeden duel, proto boj s ním bude dost klíčový. Stát ze srdce Evropy hrál v březnovém bloku dvě střetnutí. Doma v Hradci Králové porazil utrápeně 2:1 Faerské Ostrovy, aby následně vyhrál jednoznačně 4:0 na Gibraltaru. Naposledy proběhl boj v pátek v plzeňské Doosan Areně, kam dorazila Černá Hora. Ta neměla šanci, a tak trefy Adama Hložka a Patrika Schicka stačily na výhru 2:0.Právě před výjezdem do Chrovatska musí realizační tým řešit komplikaci. Pro zranění vypadl střelec branky z pátka, tedy Adam Hložek, který po gólové radosti střídal. Fanoušky ovšem zaujal výkon křídelníka. Hráč, který strávil sezónu ve skotském Rangers, trápil defenzivu Černohorců, což dokumentoval asistencí na trefu Schicka. Navíc jemu samotnému nebyla uznána trefa po skvělém sólu.Udrží si Češi svou neporazitelnost v kvalifikaci na MS?