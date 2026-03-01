Plzeň prekvapujúco prehrala na pôde súpera. Nevyužila šancu priblížiť sa tretiemu Jabloncu

Momentka zo zápasu Zlín - Plzeň
Momentka zo zápasu Zlín - Plzeň (Autor: FC Viktoria Plzeň)
TASR|1. mar 2026 o 17:57
Viktoria nezvíťazila v druhom zápase za sebou.

Futbalisti Slovácka zaznamenali druhé víťazstvo v jarnej časti českej najvyššej súťaže. V dueli 24. kola uspeli na ihrisku Karvinej 2:0, hoci od 60. minúty hrali bez vylúčeného Tihomira Kostadinova. Pre Karvinú to je naopak piata prehra v sérii.

O prekvapenie sa postaral Zlín, keď doma zdolal favorita z Plzne 3:0. Dvoma gólmi sa na tom podieľal striedajúci Michal Cupák.

Viktoria nezvíťazila v druhom zápase za sebou a na vedúcu Slaviu stráca na 4. mieste už 16 bodov.

Česká liga - 24. kolo:

FC Zlín – FC Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)

Góly: 71. a 81. Cupák, 3. Poznar

/M. Pišoja nastúpil za domácich v 46. minúte, P. Hrošovský a D. Krčík odohrali za hostí celý zápas/

MFK Karviná - 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)

Góly: 39. Suchan, 90.+7 Horák. ČK: 60. Kostadinov (Slovácko) po druhej ŽK

/v drese hostí odohrali F. Vaško 86 minút, P. Blahút 90.+3 min., M. Šviderský nastúpil v 72. minúte/

Tabuľka českej ligy

