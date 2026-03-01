Plzeň prekvapujúco prehrala na pôde súpera. Nevyužila šancu priblížiť sa tretiemu Jabloncu

Futbalisti Slovácka zaznamenali druhé víťazstvo v jarnej časti českej najvyššej súťaže. V dueli 24. kola uspeli na ihrisku Karvinej 2:0, hoci od 60. minúty hrali bez vylúčeného Tihomira Kostadinova. Pre Karvinú to je naopak piata prehra v sérii.
O prekvapenie sa postaral Zlín, keď doma zdolal favorita z Plzne 3:0. Dvoma gólmi sa na tom podieľal striedajúci Michal Cupák.
Viktoria nezvíťazila v druhom zápase za sebou a na vedúcu Slaviu stráca na 4. mieste už 16 bodov.
Česká liga - 24. kolo:
FC Zlín – FC Viktoria Plzeň 3:0 (1:0)
Góly: 71. a 81. Cupák, 3. Poznar
/M. Pišoja nastúpil za domácich v 46. minúte, P. Hrošovský a D. Krčík odohrali za hostí celý zápas/
MFK Karviná - 1. FC Slovácko 0:2 (0:1)
Góly: 39. Suchan, 90.+7 Horák. ČK: 60. Kostadinov (Slovácko) po druhej ŽK
/v drese hostí odohrali F. Vaško 86 minút, P. Blahút 90.+3 min., M. Šviderský nastúpil v 72. minúte/