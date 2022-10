Účastníka Ligy majstrov vyradil treťoligista. Slovák ukázal skvelú formu

"Chalani odviedli dobrú prácu, mne sa to tam len dobre odrazilo. Som rád, že som bol v správnej chvíli na správnom mieste," hovoril 23-ročný Tomič na oficiálnom webe Slovácka.

"V minulej sezóne som sa dostával do šancí, ale nevedel som to zužitkovať a pomôcť tímu. Som rád, že v ostatných zápasoch mi to tam padlo a dúfam, že nám to pomôže," dodal Tomič.

Hral do 80. minúty, jeho spoluhráč a krajan Patrik Šimko absolvoval celé stretnutie. Tomič skóroval v drese 13. tímu priebežnej tabuľky českej najvyššej súťaže aj vo štvrtkovom dueli Európskej konferenčnej ligy proti francúzskemu Nice (2:1).